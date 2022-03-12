MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı!

MSÜ sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri sorgulama işlemi sınava girecek kişiler tarafından araştırılıyor. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

MSÜ 2022 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

MSÜ 2021 yılında 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan'da erişime açılacak. MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava günler kala sınav giriş belgeleri araştırılıyor. Sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

MSÜ sınav süresi ne kadar?

MSÜ sınavı yeni alınan kararla birlikte 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 13.00'da sona erecek.

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.

MSÜ sınavında kaç soru sorulacak?

MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. MSÜ sınavında 120 sorunun içerisinde 40Türkçe, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.