6 milyon yolcu taşıyordu: Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

40 POZİSYON TASFİYE EDİLECEK BlaBlaCar adına sefer düzenleyen 60 civarındaki alt taşımacı şirketin, bu iş için yaptıkları otobüs ve personel yatırımlarının akıbeti henüz netlik kazanmadı. Ayrıca şirket bünyesindeki doğrudan 40 pozisyonun da bu süreçte tasfiye edileceği belirtiliyor. BlaBlaCar, 2019 yılında devlet demiryolları SNCF bünyesindeki Ouibus’u devralarak girdiği bu serüveni, ekonomik zorluklar nedeniyle yedi yılın ardından noktalamış olacak./ kaynak: mynet.com