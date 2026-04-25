  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sezeryana kıyasla normal doğum... Anne adayları artık doğal doğumu tercih ediyor Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı: F-35'lere görünmezlik sağlayan Ergün Kırklıovalı Kaan kararını duyurdu Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim Okan Buruk o isim için 'kapıya dayanın' talimatı verdi bile... İşte bu hamle çok konuşulur! Gelibolu'da ilginç anlar: Haka dansı ile atalarını andılar! Bekçilere yeni görev: Çalışma saatleri de değişiyor Çok konuşulacak araştırma: Her gün onlarca kez kullandığımız o tuşun sırrını kimse bilmiyor! Çok konuşulacak anlar: Kur'an kursunu ziyaret eden Okan Buruk o isim için dua istedi
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyacak.

#1
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Buzluktan çıkan taş gibi sert bir kırmızı eti pişirmeye hazırlamak, genellikle mutfakta saatler süren ve sabır isteyen bir bekleyişe dönüşür. Ancak akşam yemeğine kısıtlı zamanınız varsa ve etin buzunun çözülmesini bekleyecek vaktiniz yoksa, lezzetinden ödün vermeden süreci hızlandırmanız mümkün. Etin protein yapısını bozmadan ve o eşsiz aromasını koruyarak dakikalar içinde çözülmesini sağlayan bu doğal yöntemler, mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olacak.

#2
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Mutfakta heyecanla tezgahın başına geçtiğinizde karşılaştığınız o kaya sertliğindeki donmuş et, sadece bir hazırlık aşaması değil; bazen akşamın tüm neşesini kaçıran bir "mutfak krizi" haline gelebilir. Saatlerce süren bekleyiş sabırları zorlarken, çoğu kişi ya sağlıksız yöntemlerle etin lezzetini feda ediyor ya da farklı tariflere yöneliyor. Oysa bu mutfak çıkmazından kurtulmak için ne saatlerinizi harcamanıza ne de sağlığınızı riske atmanıza gerek var.

#3
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

İnternette dolaşan "5 dakikada et çözdürme" videolarının aksine, profesyonel bir mutfağın önceliği her zaman gıda güvenliği ve etin hücre yapısını bozmamaktır.

#4
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Gastronomi dünyasında kabul görmüş standartlara göre, eti hem hızlı hem de güvenli bir şekilde çözmenin yolu, ısıl şok yaratmadan fiziksel yasaları kullanmaktan geçer.

#5
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Yaklaşık 30 dakika içinde sonuç veren bu yöntem, etin suyunun ve lezzetinin içinde kalmasını sağlayarak sofranızda fark yaratacaktır.

#6
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Etinizi çözmek için başvuracağınız en güvenli yöntem, sanılanın aksine sıcak su değil soğuk sudur. Bifteğinizi buzluktan çıkardıktan sonra uygulayacağınız "soğuk su banyosu", hem gıda güvenliğini sağlar hem de etin o meşhur dokusunu korur.

#7
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Ancak buradaki kritik nokta, etin bir zırh gibi korunmasıdır. Kaliteli ve hava sızdırmayan bir poşet, suyun etin liflerine sızıp onu "haşlanmış" bir görüntüye sokmasını ve değerli minerallerinin akıp gitmesini engeller. Bu yöntemle bifteğiniz, sanki kasaptan yeni alınmışçasına taze ve sulu kalacaktır.

#8
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Geniş bir kapta soğuk suyun içine bırakılan etin üzerindeki o "donmuş tabaka", suyun sirkülasyonu sayesinde hızla kırılıyor. İster beş dakikada bir suyu tazeleyin, ister musluğu iplik gibi incecik açık bırakın; yarattığınız bu sürekli devinim, etin liflerini yormadan buzları eritiyor.

#9
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Sonuç ise sadece 30 dakika içinde, her noktası eşit oranda çözülmüş ve mühürlenmeye hazır profesyonel bir sonuç oluyor. Mutfakta zamanla yarışırken sıcak su hızlı bir kurtarıcı gibi görünse de, aslında sağlığınızla oynayan "sessiz bir tehlike" davetiyesidir.

#10
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Gastronomi dünyasında "Tehlikeli Bölge" olarak bilinen 4°C ile 60°C arası, bakterilerin saniyeler içinde katlanarak çoğaldığı bir sıcaklık aralığıdır. Sıcak su kullandığınızda, etin merkezi hala bir buz kalıbı gibi donmuşken; dış yüzeyi bakteri yuvasına dönüşür ve lezzeti kaybolur. Sağlıklı ve sulu bir biftek için tek yol, bu riskli alanı pas geçmenizi sağlayan soğuk su banyosudur.

#11
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Eğer 30 dakikalık soğuk su banyosu bile planlarınızı aksatıyorsa, eti tamamen çözmeye çalışmak yerine ona yeni bir form kazandırabilirsiniz. Yarı donmuş haldeki eti keskin bir bıçakla ince dilimlere veya küçük küplere ayırmak, pişme yüzeyini artırarak saniyeler içinde tavaya hazır hale gelmesini sağlar.

#12
Foto - Mutfak krizi yaşanmayacak artık... Bu yöntem buzluktan çıkardığınız etin 30 dakikada çözülmesini sağlıyor!

Bu yöntemle dışı karamelize olmuş dev bir antrikot dokusu yakalayamasanız da, lezzeti içine hapsolmuş, lokum gibi bir sote ile günü kurtarabilirsiniz. Ancak, eğer dışı kusursuzca karamelize olmuş bir sonuç arıyorsanız, o 30 dakikalık sabrı göstermeniz tavsiye edilir. Sabah'a göre; Hazırlık sürecini tamamladığınızda, etinizi doğru baharatlarla taçlandırmayı ve pişirme sonrası dinlendirmeyi unutmayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 toplantılarında ülkesine yönelik uygulanan eşi benzeri ..
CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!
Gündem

CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım zehir zemberek açıklamalarla görevinden istifa etti.
Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme
Medya

Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor
Gündem

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Körfez ve Asya ülkeleriyle yürütülen dolar swap hattı görüşmelerine ilişkin sosyal medya üzerinden küstah b..
Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kuryenin ateist bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu anlatmasıyla kısa sürede binlerce izlenmeye ulaş..
Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! "Hatırlı" aileye yargı yolu göründü!
Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüyle ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme, takipsizlik k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23