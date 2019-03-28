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MSÜ sınav giriş belgesiyle sınavı nerede gireceğim MSÜ sınav giriş belgesi 2019

7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri merak ediliyordu. ÖSYM MSÜ 2019 sınav giriş yerlerini son dakika olarak açıkladı. MSÜ sınav giriş belgesi için aşağıdaki link üzerinden MSÜ sınav giriş yerlerine erişebilirsiniz.

28 Mart 2019 Perşembe 15:41
MSÜ sınav giriş belgesiyle sınavı nerede gireceğim MSÜ sınav giriş belgesi 2019

7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri merak ediliyordu. ÖSYM MSÜ 2019 sınav giriş yerlerini son dakika olarak açıkladı. MSÜ sınav giriş belgesi için aşağıdaki link üzerinden MSÜ sınav giriş yerlerine erişebilirsiniz..

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının belgeleri yayınlandı. MSÜ sınav yerleri, sınava katılacak adaylar tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başlarken sınava dair detaylar merak ediliyor. Aşağıdaki link üzerinden MSÜ sınav giriş yerlerine erişebilirsiniz. 2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

– Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

– Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

– Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

– Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:41
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