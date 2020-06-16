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Aktüel

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat’tan Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’ya ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:03:07 -
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat’tan Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’ya ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’yı ziyaret etti.


MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’ya makamlarında nezaket ziyaretlerinde bulundu. Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilk olarak Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ü makamında ziyaret ederek, üniversitenin pandemi sonrasında valilik ile yürütmekte olduğu çalışmaların yer aldığı konular konuşuldu. Sosyal mesafe kurallarının uyulduğu ziyaretin ardından Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, daha sonra Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.


Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın, Vali Gündüzöz’e yaptığı nezaket ziyaretine Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ta eşlik etti.

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