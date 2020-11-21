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Teknoloji MSB'den "yerli" hamle
Teknoloji

MSB'den "yerli" hamle

Milli Savunma Bakanlığında (MSB) yerli işletim sistemi Pardus'un kullanımı yaygınlaşacak. İlgili Pardus makinelerini yönetebilmek için 19 Mayıs 2020'de 1.0 sürümü duyurulan Liman Merkezi Yönetim Sistemi yazılımı kullanılacak. Bu yazılımla PARDUS ve GNU/Linux tabanlı istemci ve sunucuların uzaktan yönetilebilmesi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:59:00 -
MSB'den "yerli" hamle

Alınan bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Bakanlık ile HAVELSAN arasında Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Bakanlık adına Muharebe ve Bilgi Sistem Daire Başkanı Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş ile HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar imza attı.

Protokol, Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti alımı ile MSB ve HAVELSAN arasında yerli ve milli yazılım sistemlerinin kullanılması; e-Dönüşüm, e-devlet uygulamaları, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında birlikte çalışılması ve iş birliği yapılmasının usul ve esaslarını belirliyor.

Bakanlıkta 2009'dan bu yana iç ağda terminal sunucu mimarisinde Pardus ve açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanılıyor.

İlgili mimarinin modernize edilmesi ve Pardus İşletim Sistemi kullanmayan bilgisayarların da bunu kullanabilmesine yönelik Pardus Göç Projesi başlatıldı. Bu projeyle 2009'dan itibaren kullanılan Pardus Sistemi'ne ilave olarak yaklaşık 10 bin bilgisayarın Pardus'a geçişi sağlanmış olacak.

Projede, veri merkezi içinde açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanılacak. Bu kapsamda HAVELSAN tarafından Pardus güncelleme, yaygınlaştırma ve sunucu sistemlerinin güncellenmesi ve siber güvenlik hizmetleri verilecek. Söz konusu proje sonucunda sadece merkezden yönetim sağlanacak ve tüm sistemler güncel hale getirilecek.

Proje üç yıl sürecek, istemci (bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarları) tarafında yararlanılacak cihazların tamamı Pardus Kurumsal Sürümü ile kullanılacak.

Projeyle, istemcilerde kullanılacak Masaüstü Sanallaştırma Ortamı imajları hazırlanacak. İlgili Pardus makinelerini yönetebilmek için 19 Mayıs 2020'de 1.0 sürümü duyurulan Liman Merkezi Yönetim Sistemi yazılımı kullanılacak. Bu yazılımla PARDUS ve GNU/Linux tabanlı istemci ve sunucuların uzaktan yönetilebilmesi sağlanacak.

 

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Yorumlar

asim keskin

eger bu dogruysa, sadece helal olsun derim. .
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