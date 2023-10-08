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Gündem MSB'den son dakika açıklaması! Suriye'de o hedefler imha edildi
Gündem

MSB'den son dakika açıklaması! Suriye'de o hedefler imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 22:53:00 - 2023-10-08 22:55:12
MSB'den son dakika açıklaması! Suriye'de o hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden sınır ötesi operasyonlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

MSB, 6 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00’de hava hareketleri icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.” denildi.

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