MSB'den son dakika açıklaması! Suriye'de o hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden sınır ötesi operasyonlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
MSB, 6 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00’de hava hareketleri icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.” denildi.
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