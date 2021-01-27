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Gündem MSB'den Sakarya Marşı ile teröristlere göz dağı
Gündem

MSB'den Sakarya Marşı ile teröristlere göz dağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Sakarya Savaşı'na dair yaptığı paylaşım ile teröristlere göz dağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:52:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu tabiat şartlarında gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerini Sakarya Marşı’nın dizelerine yer vererek paylaştı.

MSB'den Sakarya Marşı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla süren operasyonların görüntüleri yer aldı.

Sakarya Marşı’nın ’’Ey mert asker, durma yürü ileri! Vatanımda bir tek düşman kalmasın’’ dizelerinin yer alan paylaşımda, "Milli menfaatlerimizin cesur savunucusu kahraman Türk ordusu ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla bayraklaşan vatan topraklarını canı pahasına savunmaya devam ediyor’’ denildi.

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