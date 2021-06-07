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Gündem MSB'den Pakistan için başsağlığı mesajı
Gündem

MSB'den Pakistan için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın Sindh eyaletinde en az 45 kişinin hayatını kaybettiği 100 kişinin de yaralandığı tren kazası olayıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:09:00 -
MSB'den Pakistan için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan’da meydana gelen tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den açıklama

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan’da meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla yaralı olduğunu üzüntüyle öğrendik. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Ne oldu?

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

 

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