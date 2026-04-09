Gündem
Gündem

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Kasım ayında Azerbaycan'da düşen ve Doğu Perinçek'in 'İsrail vurdu' iftirasına maruz kalan C-130 tipi nakliye uçağıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

MSB, Düşen C-130 uçağına ilişkin de açıklama yaptı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağımıza yönelik yürütülen incelemelerde son durum raporu paylaşıldı.

Rapora göre uçak enkazından alınan numunelerde içeride ve dışarıda patlayıcı madde artığına rastlanmadığı belirtildi.

 

Açıklamada; "Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anina kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Zafer

He ben şahsen inandım Perinçek'e mi inanacağım????

serhat

açıklanan veriler perinçeği yalanlamıyor?
