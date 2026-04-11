11 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٦) وَيَسْتَجٖيبُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزٖيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدٖيدٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(26) İman edip rızâsına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lutfundan onlara fazlasını veren de O’dur. İnkârcılara gelince, onlar için çetin bir azap vardır.



(Şûrâ Suresi, 42/26) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Cümlenin ögeleriyle ilgili görüş ayrılığı dolayısıyla bazı müfessirlerce âyetin baş kısmına “İman edip iyi işler yapanlar (rablerinin çağrısına) uyarlar, O da kendi lutfundan onlara fazlasını verir” şeklinde mâna verilmiştir (Taberî, XXV, 29).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 749

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)









GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN KARİKATÜRÜ:





