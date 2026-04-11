  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkelerini maalesef Ukrayna'ya kaptırdık: İşte bu hiç iyi olmadı Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk TIR şoförlerinin Körfez’de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri mümkün hale geldi En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! 1.4 milyon liradan başlıyor! % 75'inde pestisit mi? En çok kimyasal içeren sebze ve meyve belli oldu: Şifa mı zehir mi? Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu BİM’in yeni kataloğu yayımlandı! Bu fırsatlar kaçmaz Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül bulundu: Çelikten 5 kat güçlü... Yok artık! Barış Alper Yılmaz 200. resmi maçına çıkacak: Zaman çok hızlı geçiyor
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Akciğerden tutun da birçok hastalığa şifa kapısını aralayan meyan kökünü mutlaka denemelisiniz.

#1
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Meyan kökü, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan ve son yıllarda modern sağlık dünyasında da adından sıkça söz ettiren doğal bir bileşen. Akciğer problemlerinden astıma kadar şifacı özelliklere sahip meyan kökü göğüs hırıltılarına da çare oluyor. Peki meyan kökü faydaları neler?

#2
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Bu kök, Glycyrrhiza glabra bitkisinden elde edilir ve anti-inflamatuar, bağışıklık artırıcı ve sindirim destekleyici özellikleriyle bilinir. Meyan kökünün içerdiği aktif bileşenler, vücutta bir dizi faydalı etki yaratırken, pek çok sağlık sorununa çözüm sunar. Bu yazımızda, meyan kökünün sağlık üzerindeki etkileri, faydaları ve kullanımıyla ilgili detaylara yer veriyoruz.

#3
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Meyan kökü, bronşları rahatlatan, öksürüğü dindiren ve bağışıklığı çelik gibi güçlendiren özellikleriyle adeta doğal bir kalkan görevi görüyor. Modern tıbbın yanında güvenilir bir destekçi arayanlar için meyan kökünün faydalarını bir araya getirdik.

#4
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Doğanın sunduğu şifalı bitkiler yüzyıllardır insan sağlığını desteklemek için kullanılıyor. Modern tıp çok ilerlemiş olsa da, özellikle bitkisel çözümler hala pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

#5
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Meyan kökü, kış mevsimiyle birlikte yaygınlaşan solunum yolu şikayetlerine karşı doğal bir takviye arayışında olanlar için öne çıkan bir seçenektir. Tarihten bu yana şifa geleneğinin vazgeçilmez bir ögesi kabul edilen bu bitki, hem aromatik içeceklerin içerisinde hem de bitkisel tedavi yöntemlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

#6
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Meyan kökü, özellikle solunum sistemi üzerindeki dindirici etkisiyle tanınan bir bitkidir. Barındırdığı doğal özler aracılığıyla bronşlarda yumuşama sağlarken, solunumu rahatlatır ve öksürük şikayetlerinin azalmasına destek olur.

#7
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Bu özelliği ile soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi rahatsızlıklarda destekleyici olarak tercih edilebilir. Öte yandan meyan kökü, balgam söktürücü etkisiyle de öne çıkar. Solunum yollarında biriken mukusun daha kolay atılmasını sağlar ve böylece göğüs tıkanıklığını azaltır. Özellikle kuru öksürüğün zamanla yumuşamasına katkı sağlaması, onu doğal bir rahatlatıcı haline getirir.

#8
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Meyan kökünün bir diğer önemli özelliği ise antiinflamatuar özelliğidir. Vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan bu etki, boğaz ağrısı ve tahriş gibi durumlarda rahatlama sağlayabilir.

#9
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Bunun yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli bir yapı kazanmasına yardımcı olur. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan meyan kökü, mideyi yatıştırır. Gastrit, reflü ve mide hassasiyeti yaşayan kişilerde rahatlama sağlayabilir.

#10
Foto - Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa

Bu özelliğiyle sadece solunum yollarına değil, bütünsel vücut sağlığına da geniş kapsamlı bir bitkisel katkı sağlar. Buna karşın, her doğal takviyede olduğu üzere meyan kökü kullanımında da temkinli olunmalıdır. Fazla tüketilmesinin kan basıncını artırabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu sebeple, özellikle kronik sağlık sorunu bulunan bireylerin düzenli kullanıma geçmeden evvel bir uzmana danışması büyük önem taşır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İspanya Başbakanı Sanchez'den terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış geldi.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!
Gündem

Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!

Manisa’da Atatürk’e hakaret iddiasıyla laikçi kumpasa uğrayan Ramazan Avuşmak Hoca’nın cezaevine girmesine neden olan sendika ve Atatürkçü D..
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası
Gündem

Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan CHP'li..
Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği
Dünya

Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23