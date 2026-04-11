Dünya İran'a 10 bin 800'den fazla hava saldırısı yaptı Korkak Yahudi yere inemedi
Dünya

İran'a 10 bin 800'den fazla hava saldırısı yaptı Korkak Yahudi yere inemedi

AA Giriş Tarihi:
İran'a 10 bin 800'den fazla hava saldırısı yaptı Korkak Yahudi yere inemedi

Siyonist İsrail ordusu, 28 Şubat'ta ABD ile İran'a karşı başlattığı savaşta şu ana kadar 10 bin 800'den fazla hava saldırısı düzenledi. İran'a ait 4 bin stratejik ve 6 bin 700 askeri bölgenin hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Washington ile Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkese kadar İsrail ordusunun İran'a düzenlediği hava saldırılarının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, İran'a ait 4 bin stratejik ve 6 bin 700 askeri bölgenin hedef alındığı belirtildi.

Ordunun 10 bin 800'den fazla hava saldırısı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, yaklaşık 40 gün süren hava saldırılarında onlarca savaş uçağının eşzamanlı olarak görev aldığı öne sürüldü.

İsrail'in, saldırılarda 18 binin üzerinde mühimmat kullandığına işaret edilen açıklamada, bunun geçen yıl haziran ayında 12 gün boyunca İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmat miktarının yaklaşık 5 katı olduğu iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in, Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

yazınız cok güzel tebrikler

amerika israil yere inmedi zateır hasarlı komta yönetim üyeleri telefonla bile konusamıyor yerleri belli olacak diye <<rusya ve cin yetismeydi füze ve uydu haberlesimesinde işi zordu gelelim << ama iranın gercekten hasası cok emin olun sanayi tesileri köprüler havalanları cok agır yaralandı iran asker konsuna gelinc e 10 bine yakın kürt cıa mossad ve iran sah muhalifi rojhilata girdi savas baslar baslamaz

israil hasar ve türkiye hava durumu

israilde hasar baya var irandan az ama neyse
+90 (553) 313 94 23