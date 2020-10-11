MSB'den dünyaya çağrı: Sesinizi yükseltin!
Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları sonrası uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadelerine yer verildi.