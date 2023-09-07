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Gündem MSB'den Deyrizor açıklaması: Yaşananlar haklı olduğumuzun açık göstergesi
Gündem

MSB'den Deyrizor açıklaması: Yaşananlar haklı olduğumuzun açık göstergesi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:10:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesi yanlış" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Rusya PKK için devreye girdi

Yaşananların ardından PKK, ABD'den umduğu desteği bulamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan ABD'nin hava desteği vermediği PKK için Rusya devreye girdi. Muhsinli köyüne saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil de yaralandı.

 

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasındaki satır başlıkları arasında Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilçesinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar yer aldı.

"Ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi"

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından toplantıda yapılan açıklamada şöyle denildi:

Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor.

Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz.

Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor.

Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret.

Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

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