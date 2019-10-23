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MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek olmadığı ifade edildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:14
MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:14
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • kirikzar666@hotmail.com[email protected]22 sa önce
    ÇIKTIKLARINA İNANMIYORUM , TUZAK KURUYORLAR
  • Lütfi DEMİRLütfi DEMİR23 sa önce
    kıçındaki büyük abdesti silme planı projesi olmayan herifler Recep Tayyip ERDOĞANA saydırmış hadi ordan herifler
  • mete hürmete hür1 gün önce
    Bir ülkenin topyekün ayağa kalkması, düşmana karşı çelik gibi durması önce güvenilir sağlam siyasetçi ile olur. Halkın %50 sinin güvenmediği, %50 sinin ise körö körüne inandığı bir sistemle bunu yapamayız. Ben şahsen RTE a asla güvenmiyorum. Yaptığı her hamleyi emperyalist güçlerin bakış açısında değerlendiriyorum. Tek yaptığı olumlu hizmet Fetöyü destekleme hatasından döndü ve temizlik yaptı. Onun haricinde lüks içinde yaşaması, katardan alınan uçan saray zırhlı otolar, onbinlerce koruma. Millet fakirleşti adamlar lüks içinde. Bu sistemle milletten birlik ruhu bekle. %50 fanatikler ise buna destek vermeyenler hain, fetöcü vs vs ilan ediyor. Bu eğitimi düşük kapasitesiz toplumla nereye gideceğiz arkadaşlar. Herkes kafasını çalıştırıp, doğruyu yanlışı değerlendirip fikir birliği içinde hareket edecek. Yosa durum ortada. Milletin aklı ile dalga geçiliyor. (Akit yayınlaman temennisiyle)
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc1 gün önce
    Teröre gerekli süre verildi. Onbinlerce terörist orada, binlerce tır silah orada, ordumuz bunlarla daha karşılaşmadı, terörün abd,israil,ingiltere,rusya,fransa,almanya eli ile düzenli orduya geçişi hızla devam ediyor...basit bir soru; OYUN MU OYNUYORUZ OYUNA MI GELİYORUZ!BENCE CEVAP GAYET AÇIK. DEVLET AKLI BUNUN FARKINDA VE BU GEÇİCİ ÇÖZÜMÜNDE İŞE YARAMAYACAĞINI BİLİYOR. HER İKİ TARAFTA ZAMAN KAZANMA PEŞİNDE. İÇERDEN VE DIŞARDAN TERÖR VE HAİNLER KAOS İÇİN HAZIRLANIYORLAR, NATOCULAR ORDUDAN, PKK VE ABD DIŞARIDAN, YUNANİSTAN,RUM VE ERMENİSTANDA ASKERİ HAZIRLIKLAR ÇOK YAKIN ZAMANDA BÜYÜK BİR ARTIŞ İLE KENDİNİ GÖSTERECEĞİ AÇIK. DIŞARIYI YENMENİN TEK YOLU İÇERİYİ TEMİZLEMEK MAALESEF ORDA ÇOK ZAYIFIZ, HELE SON DÖNEMDE. BU MİLET İLE ÇOK ZOR! AKILLARI VE KALPLERİ BULANIK ÇOK VAR YANİ AHMAK ÇOK.
  • GünalpGünalp1 gün önce
    Ekonomimiz soğanla patatesle ezimete uğratılırken küçücük poşetin maliyetini kaldıramayan kocamana market devlerimiz varken elbette zafer kazanırız
  • enesenes1 gün önce
    İdlip in durumu ne olacak Esed ve Rusya bombalamaya devam mı edecek
  • MTurk MTurk 1 gün önce
    Teröristler tamamen çekildiyse neden Rusya ile yapılan anlaşmada "150 saat içinde YPG güvenli bölgenin dışına çıkarılacak."diye bir madde var?
  • Ke-mal Ke-mal 1 gün önce
    Afrinden cıkmalarına izin verdiniz,onlarda fıratın dogusuna gecti,ordan saldırdı.şimdi tekrar kacmalarına izin verip,sonrada ŞEHITLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ.kökünü kurutmazsanız VEBALINDEN KURTULAMAZSINIZ ! ÖLÜM VAR ,KABIR VAR ,HESAP VAR ! ! !

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