MSB’den asırlık çınara veda!

YENİ AKİT ANKARA

Mehmetçik üşümesin diye örüp gönderdiği 115 çift çorapla herkesin yüreğini ısıtan Zeliha Nine’nin vefatına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Ninemizi kaybettik… Tüm Türkiye’nin gönlünde yer eden Zeliha Ninemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız!” ifadeleri kullanıldı.