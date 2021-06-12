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Gündem MSB'den alçak saldırıya tepki: Saldırıların hesabını misliyle verecekler
Gündem

MSB'den alçak saldırıya tepki: Saldırıların hesabını misliyle verecekler

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de sivilleri hedef alan roketli saldırısına tepki göstererek, "İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 21:48:00 - 2021-06-12 21:55:06

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir"

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

Terör örgütü PKK'dan Afrin'e art arda füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e art arda füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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