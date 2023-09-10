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Gündem MSB'den açıklama! Taciz ateşi açtılar öldürüldüler
Gündem

MSB'den açıklama! Taciz ateşi açtılar öldürüldüler

Yeniakit Publisher
2023-09-10 12:42:00 -
MSB'den açıklama! Taciz ateşi açtılar öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Mehmetçik'in gece gündüz sınır nöbeti devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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