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Dünya

MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'da pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:08:00 -
MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.

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