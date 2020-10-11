MSB: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresindeki gönderide Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırılarının fotoğrafları yer alıyordu.
Savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayan yazıda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyu artık Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeli." ifadeler kullanıldı.