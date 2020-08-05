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Aktüel

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Tatbikata katılan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:21:53 -
MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.

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