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Aktüel

MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad’a indi”

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Afrika ülkesi Çad’a ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:32:38 -
MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad’a indi”

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Afrika ülkesi Çad’a ulaştığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Covıd-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan #TSK’ya ait uçağımız Çad’a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı” denildi.

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