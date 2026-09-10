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Aktüel MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı
Aktüel

MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı

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MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı

Haftalık basın toplantısında sınır verilerini paylaşan Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçişte 10 bin 445 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" dedi.

Aktürk bu sözleri, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda söyledi. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi veren Sözcü, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 kişinin yakalandığını, 887 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini duyurdu.

Aktürk, yılın genelindeki tabloyu şu sözlerle aktardı: "Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 445, engellenen kişi sayısı da 49 bin 394 olmuştur."

Aktürk'ün verdiği bilgiye göre bu hafta içerisinde Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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