MSB: Son bir ayda toplam 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak için başta PKK / KCK / PYD-YPG ve FETÖ olmak üzere DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü belirten Aktop, 21 operasyonun, Yurtiçi ve yurtdışında barınmayı önlemek ve hareket etme kabiliyetini yok etmek amacıyla bir ayda 4 büyük ve 17 orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi.

Aktop, "Yapılan operasyonlar sonucunda geçtiğimiz ay 37'si yurt içi 74'ü yurtdışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı 176 mevzi, sığınak, sığınak, mağara ve depolar kullanılamaz hale getirildi, 128 IYP tespit edildi ve imha edildi. "Diye konuştu.

Önlemler artırılarak sınır güvenliğinin 7/24 sağlandığını belirten Aktop, alınan tedbirler ve sınır hattında yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildiğini söyledi. PKK / PYD-YPG terör örgütünden kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele. Sınır birliklerinin imkân ve kabiliyetlerini sürekli iyileştirerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını belirtti.

Suriye operasyon bölgelerindeki faaliyetler hakkında da bilgi veren Aktop, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde alınan güvenlik önlemleri ve gerçekleştirilen istikrar operasyonu sonucunda son iki yılda toplam 583 DEAŞ teröristi yakalandı, Bu yıl 374 PKK / YPG teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı'nda son iki yılda 99 DEAŞ teröristinin yakalandığını ve 2020 yılında 902 PKK / YPG teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aktop, Barış Pınarı Harekatı ile 9 Ekim 2019 tarihinden bu yana toplam 100 DEAŞ teröristinin yakalandığını söyledi.

Sınırların güneyinde terör koridoru oluşmaması için teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı sağlamak ve unsurlarımıza yönelik saldırıları önlemek için bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından toplam 418 bağımsız koordineli devriye gerçekleştirildi. Sonuncusu 2 Kasım'da yapıldı. Fırat Kalkanı / Zeytin Dalı Barış Pınarı operasyonları ile terörden arındırılan alanlarda barış ve istikrarın sürekliliğini sağlamak amacıyla ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak 410 bini aşkın Suriyeli, gönüllülükle evlerine ve evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmüştür.Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordineli olarak yakından takip edilmekte ve her türlü tedbir alınmaktadır. 5 Mart Anlaşması çerçevesinde birliklerimizin güvenliği. düzenleme yapılır, gerekli tedbirler alınır. "

"Kardeşlerimizin haklı davasında yanımızda olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan'daki gelişmelere değinen Aktop, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'inin hayatını kaybettiğini ve 404'ün yaralandığını belirten Aktop, "Azerbaycan Ordusu 27 Eylül'den bu yana Yukarı Karabağ bölgesinde toplam 208 köyü ele geçirdi. Ayaklanmaya devam edeceğiz. tarafından ve bundan sonra onları destekleyin. "ifadelerini kullandı.

Albay Aktop, Libya'daki faaliyetler hakkında da bilgi veren, Türkiye'nin Libya'daki amacı, toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı.

Bu yöndeki her adımın ve olumlu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını belirten Aktop, "Libya'daki varlığımız, Libya'nın meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine. Mutabakat sürüyor, Libya'da olacağız ve Libyalı kardeşlerimiz eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz.Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya kardeşlerimizin yanında 'Libya'ya aittir' yaklaşımıyla olmaya devam edeceğiz. Libyalılara, bugüne kadar yaptığımız gibi. "dedi.

Doğu Akdeniz

Aktop, Marmaris'in güney Türk kıta sahanlığındaki Oruç Reis, araştırma gemileri Barbaros Hayrettin, güneybatıda Kıbrıs adasının Paşa araştırma gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Şirketleri tarafından verilen Petrol lisanslarının, daha önce bir faaliyetleri dahilinde belirlenen program.

Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgede arama ve sondaj faaliyetlerine devam ettiğini belirten Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de görev yapan tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize eşlik etmeye ve korumaya devam ediyor. Güçleri, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege, Doğu Akdeniz'deki hak, menfaat ve menfaatlerini korumaya, uluslararası standartlara uygun olarak Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin garantörü olmaya kararlılıkla devam edecektir. garantiler ve ittifak anlaşmaları. "diye konuştu.

"Milletimizin emrindeyiz"

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak MSB bünyesinde acil bir kriz merkezi kurulduğunu ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin hızla karşılandığını belirten Aktop, Kayseri, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan 10 nakliye uçağı ile gerçekleştirildi ve 20 sorti gerçekleştirildi AFAD ekipleri ve personeli başta olmak üzere araçların bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bölgede konuşlu birim ve kuruluşlarda can kaybı yaşanmadığını ve ciddi hasar olmadığını hatırlatan Aktop, depremde hasar gören Sığacık Marina'ya İzmir Tersanesi'nde bulunan bir pontonun nakledildiğini, hasarın da tespit edildiğini söyledi. Harita Genel Komutanlığına ait bir uçak ile deprem bölgesi, arazi ve ilgili kurumlara ait veriler toplandı. paylaşıldığını duyurdu.

Yarbay Aktop şunları söyledi:

"Mehmetçik, depremde evleri yıkılan / hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulumunu sağlıyor. İlgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler hizmetinizdeyiz. Milletimize. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. "

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında salgının başından itibaren alınan önlemlerin hassasiyet ve ciddiyetle uygulandığına işaret eden Aktop, TSK tarafından alınan tedbirler sayesinde dünyadaki vaka sayısının arttığını vurguladı. personel büyüklüğü bakımından en az vaka tespit edilen ordular arasında.

TSK'nın operasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin de salgından etkilenmeden yürütüldüğüne işaret eden Aktop, "Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Ülkemizin savunması ve güvenliği için kendilerine verilen her türlü görevi inanç, sabır ve fedakarlıkla yerine getirir. ifadelerini kullanır.