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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 22:47:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

Milli Savunma Bakanlığı(MSB),Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edildiğini ve toplamda 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında içinde teröristlerin de bulunduğu 20 hedef imha edildi.

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