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Yaşam MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Sınırda yakalandılar
Yaşam

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Sınırda yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:36:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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