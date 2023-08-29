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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'ya üst üste darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'ya üst üste darbe

Yeniakit Publisher
2023-08-29 15:22:00 - 2023-08-29 15:26:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmişti

Bugün erken saatlerde de MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
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