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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kana bulayacaklardı: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kana bulayacaklardı: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-18 15:12:00 - 2023-09-18 16:12:38
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kana bulayacaklardı: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

MSB saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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