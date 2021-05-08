  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ayasofya, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Fuat Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı
Erdoğan'dan anlamlı 'Anneler Günü mesajı
ABD üssüne drone saldırısı
Gündem MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevziinin de tahrip edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:01:00 - 2021-05-08 17:20:19
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirilirken teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevziinin de tahrip edildiği belirtildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'de 'Ermeni' isyanı!
Gündem

FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi. Açıklamaya FETÖ mensupları isyan etti ..
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı
Gündem

12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

Cuntacıların 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, o dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay