MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevziinin de tahrip edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirilirken teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevziinin de tahrip edildiği belirtildi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi” denildi.