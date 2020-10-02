MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandaların tespit ettikleri mağara ve sığınaklarda PKK'ya ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtildi.

Bu silah ve mühimmatların Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 EYP, 1 SA-7 güdümlü füze, 1 lançer, 2 bin 143 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 3 bin adet AK-47 mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 800 zagros mühimmatı ele geçirildi." denildi.