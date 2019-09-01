MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.01 Eylül 2019 Pazar 11:02
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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