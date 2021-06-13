  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi enselendi
Azerbaycan'a flaş teklif: Biz hazırız
Fenalaşan Christian Eriksen ile ilgili yeni açıklama
Yemen’de esir takası! 12 kişi serbest bırakıldı
Gündem MSB paylaştı! F-16 pilotlarından nefes kesen uçuş
Gündem

MSB paylaştı! F-16 pilotlarından nefes kesen uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) F-16'ların nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:18:00 - 2021-06-13 17:28:48

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden” notu yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. F-16’lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından, "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notuyla paylaşıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay