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Aktüel MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi
Aktüel

MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:21:36 -
MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması amacıyla Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçaklarının katılımıyla 13 ve 16 Kasım'da NEXUS ACE görevinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması, NATO standart harekat usullerinin uygulanması, geliştirilmesi ve ileride icra edilecek olası NATO harekatı ve tatbikatlarda tüm müttefik NATO ülkelerinin aynı standart usulleri uygulayabilmesi amacıyla Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi. 13 ve 16 Kasım'da gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı. NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağımız görev yaptı."



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