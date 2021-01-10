MSB müthiş gelişmeyi duyurdu: 226 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti. Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.