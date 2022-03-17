MSB Müfettiş Yardımcısı Temini sınav sonuçları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden sevindiren haberi duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Binlerce insanın beklediği haberi MSB sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Temini Yazılı Sınav Kesin Sonuçları ve Sözlü Sınava İlişkin Duyuru yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.