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Aktüel MSB Müfettiş Yardımcısı Temini sınav sonuçları belli oldu
Aktüel

MSB Müfettiş Yardımcısı Temini sınav sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden sevindiren haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 22:22:00 -
MSB Müfettiş Yardımcısı Temini sınav sonuçları belli oldu

YENİ AKİT  ANKARA

Binlerce insanın beklediği haberi MSB sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Temini Yazılı Sınav Kesin Sonuçları ve Sözlü Sınava İlişkin Duyuru yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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