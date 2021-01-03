  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi
Aktüel

MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:57:52 -
MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da ipler kopuyor! Ölümcül darbe...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da ipler kopuyor! Ölümcül darbe...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah'ı tuzağa düşüren Romalı komutan Markus, sultana doğru m..
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!
Siyaset

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Tacize uğrayan kadın ve ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay