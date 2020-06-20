  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:46:25 -
MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı