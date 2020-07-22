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Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:07:54 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

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