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Aktüel

MSB: "Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:30:50 -
MSB: "Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

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