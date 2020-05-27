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MSB: İdlib'de bir asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:19:31 -
MSB: İdlib'de bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "27 Mayıs'ta İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dilendi.


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