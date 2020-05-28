MSB: İdlib'de 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.