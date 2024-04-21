MSB heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! 'Hazır hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topuyla ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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