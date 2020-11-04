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Aktüel MSB: "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:53:25 -
MSB: "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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