MSB görüntüleri paylaştı! Türk ordusunun çelikten pençeleri...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından gece taaruzuna ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Gece taarruzunda' paylaşımı yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece taarruzunda Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek" denildi.
Gece taarruzunda Türk Silahlı Kuvvetleri! ????????
Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek...????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/x4Le55llGA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024