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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Türk ordusunun çelikten pençeleri...
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Türk ordusunun çelikten pençeleri...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 19:52:00 -
MSB görüntüleri paylaştı! Türk ordusunun çelikten pençeleri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından gece taaruzuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Gece taarruzunda' paylaşımı yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece taarruzunda Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek" denildi.

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