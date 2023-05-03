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Aktüel MSB görüntüleri paylaştı: Teröristler böyle teslim oldu
Aktüel

MSB görüntüleri paylaştı: Teröristler böyle teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-03 18:03:00 - 2023-05-03 18:03:29

Milli Savunma Bakanlığı, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri" ifadesi kullanıldı.

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