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Gündem

MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan'ın titreten anlar

Türkiye-Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:44:00 - 2020-08-04 17:46:28
MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan'ın titreten anlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.

Bakanlık paylaşımında, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan’da icra edilen #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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