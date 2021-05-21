  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak uyarısı
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Hadi Özışık, Abdurrahman Dilipak'ı da böyle hedef almıştı
Gündem MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın inleri imha edildi
Gündem

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın inleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında örgütün kullandığı mağaralarda bulunan mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:18:00 - 2021-05-21 19:33:10

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara içindeki mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB’den yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi” denildi.

Muhalefetten HDP'ye bakanlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladığı programda, "İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Size gösterince tarihini de göreceksiniz zaten. Biri başkan yardımcılığı direkt Kandil ve buradaki iş tutanlarıyla. Öteki de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Diyorlar ki 'Bize ilk etapta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi bakanlıkları vermezler.' Göreceksiniz zaten kim konuşmuş, ne konuşmuş, nasıl konuşmuş, talep nereden gelmiş, teklif nereden gelmiş. Bu dillendirilen talebin altlığını oluşturmuşlar ve bitmiyor. 'Yok' derlerse can yakarım. Sonra yetmedi diyor ki 'valiler ve kaymakamlar' diyor. 'Aman iyi çalışın onlara yönelik de hükümeti şekillendirmeliyiz, bürokraside adamlar oluşturmalıyız' diyor. 'Her bakanlıkta bakan yardımcımız olması lazım' diyor. Bunu Kandil ve Kandil'in buradaki uzantıları söylüyor. Hangi oyunu oynayacaklarını belirlemişler. Bir sistematik yürüyor Türkiye'nin üzerine ve 15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi
Gündem

Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili söylediği sözler, Can Dündar ve Cumhu..
İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi
Dünya

İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi

Pakistan Başbakanı İmran Han, terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarla hedef aldığı Filistin için yeni bir karar aldı.
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay