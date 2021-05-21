MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın inleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara içindeki mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB’den yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi” denildi.

Muhalefetten HDP'ye bakanlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladığı programda, "İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Size gösterince tarihini de göreceksiniz zaten. Biri başkan yardımcılığı direkt Kandil ve buradaki iş tutanlarıyla. Öteki de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Diyorlar ki 'Bize ilk etapta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi bakanlıkları vermezler.' Göreceksiniz zaten kim konuşmuş, ne konuşmuş, nasıl konuşmuş, talep nereden gelmiş, teklif nereden gelmiş. Bu dillendirilen talebin altlığını oluşturmuşlar ve bitmiyor. 'Yok' derlerse can yakarım. Sonra yetmedi diyor ki 'valiler ve kaymakamlar' diyor. 'Aman iyi çalışın onlara yönelik de hükümeti şekillendirmeliyiz, bürokraside adamlar oluşturmalıyız' diyor. 'Her bakanlıkta bakan yardımcımız olması lazım' diyor. Bunu Kandil ve Kandil'in buradaki uzantıları söylüyor. Hangi oyunu oynayacaklarını belirlemişler. Bir sistematik yürüyor Türkiye'nin üzerine ve 15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.