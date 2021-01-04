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Aktüel MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan hainler imha edildi
Aktüel

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan hainler imha edildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:42:00 -
MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan hainler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

 

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