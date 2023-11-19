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Gündem MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-19 10:25:00 -
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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